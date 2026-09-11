Venezolaanse president Delcy Rodríguez aangekomen in Suriname

De waarnemend president van Venezuela, Delcy Rodríguez, is donderdagavond aangekomen in Suriname voor een officieel bezoek. Het bezoek vindt plaats op uitnodiging van de Surinaamse president Jennifer Simons.

Rodríguez werd op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven ontvangen door minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking en andere regeringsfunctionarissen.

Volgens de Communicatiedienst Suriname (CDS) onderhouden Suriname en Venezuela reeds 50 jaar diplomatieke betrekkingen. Het bezoek vormt volgens de CDS een gelegenheid om de bestaande banden tussen beide landen te bevestigen en de samenwerking verder te verdiepen.

Tijdens het bezoek zullen beide staatshoofden en hun delegaties overleg voeren over de verdere versterking van de samenwerking op onder meer het gebied van landbouw, visserij, hydrocarbons, connectiviteit, toerisme, onderwijs en capaciteitsversterking.

Ook zullen mogelijkheden worden besproken om de economische en technische samenwerking tussen Suriname en Venezuela verder uit te breiden. Daarnaast zullen de twee presidenten van gedachten wisselen over gezamenlijke belangen binnen regionale en multilaterale fora.

Het bezoek is hier live te volgen.