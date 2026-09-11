HomeNieuws uit SurinameVenezolaanse president Delcy Rodríguez aangekomen in Suriname
Nieuws uit SurinameOverheidUitgelicht

Venezolaanse president Delcy Rodríguez aangekomen in Suriname

KAM Thuiszorg

-

0
Venezolaanse president Delcy Rodríguez aangekomen in Suriname

BORGOE meets PARBO

De waarnemend president van Venezuela, Delcy Rodríguez, is donderdagavond aangekomen in Suriname voor een officieel bezoek. Het bezoek vindt plaats op uitnodiging van de Surinaamse president Jennifer Simons.

Rodríguez werd op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven ontvangen door minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking en andere regeringsfunctionarissen.

Volgens de Communicatiedienst Suriname (CDS) onderhouden Suriname en Venezuela reeds 50 jaar diplomatieke betrekkingen. Het bezoek vormt volgens de CDS een gelegenheid om de bestaande banden tussen beide landen te bevestigen en de samenwerking verder te verdiepen.

Tijdens het bezoek zullen beide staatshoofden en hun delegaties overleg voeren over de verdere versterking van de samenwerking op onder meer het gebied van landbouw, visserij, hydrocarbons, connectiviteit, toerisme, onderwijs en capaciteitsversterking.

Ook zullen mogelijkheden worden besproken om de economische en technische samenwerking tussen Suriname en Venezuela verder uit te breiden. Daarnaast zullen de twee presidenten van gedachten wisselen over gezamenlijke belangen binnen regionale en multilaterale fora.

Het bezoek is hier live te volgen.

Suriname laat handelskansen met Venezuela liggen: presidentieel bezoek moet nieuwe afspraken opleveren

shop now
11 en 12 september

Vorig artikel
Schoten gelost nabij OWOS-bondsgebouw; vermoedelijk beroving
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival