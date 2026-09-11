Van Ommeren: “Als mijn regering me tot het eind van de maand niet laat roepen, dan ga ik praten”

NDP’er Patricia van Ommeren alias ‘Mama’ geeft het kabinet van president Jennifer Simons nog tot het einde van deze maand om haar uit te nodigen om van gedachten te wisselen over de verschillende knelpunten waarmee zij en de samenleving zitten. Indien dat niet gebeurt, zal zij de media opzoeken om haar misnoegen volop kenbaar te maken.

“Ik kijk even tot het eind van de maand. Men zegt dat je eerst binnenshuis moet praten. Ik wil eerst met mijn mensen praten… met mijn regering. Met het kabinet wil ik praten. En als ze me niet laten roepen, dan ga ik praten. En je weet: ik praat dwars. Zolang ik de waarheid uitspreek, wil ik praten. En niemand gaat mijn mond voor mij dichtmaken”, zei Van Ommeren op Sign-in tv.

De gettoleider stelt dat men er rekening mee moet houden dat niet alleen de mensen in de zogenaamde getto’s het moeilijk hebben en met problemen zitten, maar ook mensen in andere buurten van Suriname.

Als voorbeeld noemt zij Tourtonne 4 en Rainville te Paramaribo-Noord, waar goten en trenzen moeten worden opgehaald en wegen na jaren nog steeds onder water lopen. “Want niet alleen het getto heeft hulp nodig. Je hebt andere mensen die niet van het getto zijn. Dus ze hebben ook hulp nodig. Dus wanneer we praten, dan praten we over iedereen”, stelt de NDP’er.

Van Ommeren benadrukt dat zij voor en tijdens de verkiezingsperiode ook tijdens de campagne met mensen heeft gesproken om deze regering aan de macht te helpen. Indien nu dus iets niet goed zit, dan gaat zij ook praten. “Ik ga niets onder stoelen of banken steken. Ik ga praten. Dus ik kijk even tot het eind van de maand, zodat ik met de regering kan zitten praten. Dan gaan we uitkomen”, aldus Van Ommeren.