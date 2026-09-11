Twee gewonden bij schietincident met jachtgeweer te Brokopondo

Bij een schietincident nabij het stuwmeer in Suriname zijn twee personen gewond geraakt. Volgens nadere informatie zou een vermoedelijk Braziliaanse man met een jachtgeweer twee schoten op de slachtoffers hebben gelost. Beiden werden geraakt.

Een van de slachtoffers liep schotverwondingen op aan de buikstreek, onderarm en het zitvlak. Het andere slachtoffer werd aan de rechterschouder geraakt.

Het incident werd aanvankelijk bij de Surinaamse politie gemeld als een roofoverval bij een winkel te Brokopondo Centrum. Uit de nadere informatie blijkt echter dat het om een schietincident gaat en niet om een beroving.

De gewonden bevonden zich na het incident bij de Medische Zending in Brokopondo Centrum. Zij zijn vervolgens voor medische behandeling naar de Spoedeisende Hulp vervoerd.

Over de aanleiding voor het schieten en de toestand van de slachtoffers zijn nog geen nadere bijzonderheden bekend. Ook is niet vermeld of de vermoedelijke schutter is aangehouden.