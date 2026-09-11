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Schoten gelost nabij OWOS-bondsgebouw; vermoedelijk beroving

KAM Thuiszorg

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Politieauto in Suriname
Archieffoto

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Donderdagavond zijn schoten gelost nabij het bondsgebouw van de Ogem Werknemersorganisatie Suriname (OWOS) aan de Drambrandersgracht in Paramaribo. Daarbij raakte één persoon gewond.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er vermoedelijk sprake was van een beroving.

Het incident vond plaats aan de vooravond van de bestuursverkiezingen van de OWOS, de vakorganisatie bij Energie Bedrijven Suriname (EBS), op vrijdag 11 september.

Er is vooralsnog geen verband bekend tussen het schietincident en de verkiezingen. De Surinaamse politie onderzoekt de toedracht.

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11 en 12 september

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