Ramadhin: “Jogi benaderde mij met voorstel om zijn onderwoning te huren voor SZF in Saramacca”

Oud-minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin vindt het bestuurlijk onbehoorlijk dat zijn partijgenoot, VHP-parlementariër Mahinder Jogi, aangeeft dat de VHP door de slechte prestaties van drie ministers, waaronder ook Ramadhin, de afgelopen verkiezingen in Suriname heeft verloren.

De parlementariër zei eerder deze week in het programma To The Point op Apintie tv dat hij destijds toenmalig president Chan Santokhi geadviseerd had om Ramadhin te vervangen. De oud-minister slaat tegelijk hard terug naar Jogi en stelt dat de parlementariër hem tijdens de vorige regeerperiode benaderd heeft met een voorstel om ten behoeve van de uitbreiding van het Staatsziekenfonds (SZF) in Saramacca zijn onderwoning te huren ten behoeve van het SZF.

“Ik heb het toen besproken met wijlen president Santokhi, omdat dit uiteraard heel gevoelig was. En het SZF had op dat moment ook geen behoefte om uit te breiden. Nadat de president dit heeft gehoord, waren de letterlijke woorden van de president: ‘Voorzichtig, stap niet in de wereld van meneer Jogi. Omdat hij jou ernstige problemen kan geven. Hou ook rekening met de regering en de partij’.

We hebben hem toen laten weten dat het niet zou lukken en dat er mogelijke belangenverstrengeling zou zijn. En of mijn weigering toentertijd iets te maken heeft met zijn huidige uitspraken, weet ik niet. Maar als Jogi van mening is dat goed functioneren betekent dat je aan elk politiek verzoek zou moeten voldoen, dan hebben Jogi en ik waarschijnlijk een verschillende definitie van bestuur”, zei Ramadhin in het programma ABC Actueel.

Ramadhin stelt overigens dat Jogi zijn persoonlijke mening heeft gegeven en niet namens de partij heeft gesproken, aangezien de VHP tot nu toe geen evaluatie met gewezen ministers heeft gehouden. “Met mij is er zeker geen evaluatie geweest waaruit geconcludeerd zou zijn dat ik als minister slecht zou hebben gepresteerd. Jogi vindt dat drie ministers slecht hebben gepresteerd, dan vind ik dat hij op zijn minst ook had kunnen aangeven op basis van welke objectieve criteria hij tot dat oordeel komt.

Dat hij nu in de media aanhaalt dat hij destijds de president heeft geadviseerd om deze drie ministers te ontslaan… als hij werkelijk zulke ernstige bezwaren had, waarom heeft hij dat niet op dat moment binnen de politieke top en structuren besproken?”, stelt de oud-minister.

Ramadhin vindt dat aan Jogi zelf gevraagd moet worden wat hij in al die jaren bij de VHP gedaan heeft om nieuwe, jonge mensen te ontwikkelen en te laten doorgroeien. Hij denkt dat de parlementariër daarop geen adequaat antwoord zou kunnen geven. Ook zijn electorale prestaties moeten dan onderdeel zijn van zo’n evaluatie, aangezien Jogi wel aanzienlijk terug is gevallen in het aantal stemmen.