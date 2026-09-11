Moeder doet aangifte tegen zoon (14) na stelen geld en familiegoud voor racebromfiets

Een racebromfiets zou voor de 14-jarige R.M. de aanleiding zijn geweest om geld en gouden sieraden van zijn moeder en grootmoeder weg te nemen. De sieraden kwamen volgens het bericht terecht bij de 19-jarige P.S., die ze verkocht en de opbrengst aan zijn eigen auto besteedde. Beide verdachten zijn in verzekering gesteld, meldt het Korps Politie Suriname.

De zaak kwam aan het licht nadat de moeder zich bij het politiebureau Jeugdzaken meldde om aangifte te doen tegen haar zoon. Zij verklaarde zijn gedrag zat te zijn. Volgens haar had hij vanaf januari 2026 op verschillende momenten een groot geldbedrag en gouden sieraden weggenomen. De sieraden hadden emotionele waarde voor haar en de grootmoeder.

De jongen had belangstelling gekregen voor een racebromfiets die P.S. aan hem zou verkopen. Via WhatsApp spraken de twee af wat de 14-jarige moest afstaan om de bromfiets in zijn bezit te krijgen.

R.M. bracht vervolgens de gestolen sieraden naar de 19-jarige. Die verkocht de sieraden, maar gebruikte het geld voor zijn eigen auto. Of de jongen de racebromfiets uiteindelijk heeft gekregen, heeft de politie niet vermeld.

Na hun voorgeleiding zijn beide verdachten door Jeugdzaken ingesloten. De inverzekeringstelling vond plaats na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, in het belang van het verdere onderzoek.