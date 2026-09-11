Kinderen leren geld verdienen én overhouden: financiële lessen eindigen met eigen braderie

Een prijs bedenken, een product verkopen en vervolgens uitrekenen wat er werkelijk is verdiend. Kinderen krijgen op zaterdag 19 september tijdens een Kidsbraderie de kans om zelf te ervaren dat inkomsten niet hetzelfde zijn als winst. De markt vormt de praktische afsluiting van Financial Literacy for Kidzecutives 2026, een programma dat jongeren in Suriname leert omgaan met geld en laat kennismaken met ondernemerschap.

Het initiatief heeft bovendien iets losgemaakt bij volwassenen. Hun belangstelling voor financiële kennis leidde tot een gratis webinar op donderdag 3 september, waarvoor zich meer dan honderd mensen registreerden. Dat melden N.V. Tactigent Consultancy en Stichting Young Executives, die samenwerken aan het kinderprogramma.

De lessen voor kinderen en jongeren staan van 7 tot en met 11 september op het programma. Deelnemers uit verschillende leeftijdscategorieën maken op een begrijpelijke manier kennis met sparen, budgetteren, inkomsten en uitgaven. Ook onderwerpen als belastingen, inflatie, winst en het stellen van financiële doelen krijgen aandacht. De International Mall of Suriname stelt ruimte beschikbaar voor het initiatief.

Initiatiefnemer Sigourney Henar-Nabibaks, managing partner van Tactigent Consultancy, vindt dat leren omgaan met geld ruim vóór het eerste salaris moet beginnen. Volgens haar ontstaan gewoonten rond geld al op jonge leeftijd. Kinderen leren daarom onder meer waarom zij niet alles wat zij ontvangen meteen hoeven uit te geven en hoe zij kunnen plannen voor iets wat zij willen bereiken.

Tijdens de Kidsbraderie kunnen zij die kennis toepassen. Zelf ondernemen betekent daar ook rekenen met kosten, omgaan met inkomsten en communiceren met klanten. Door een prijs vast te stellen en na een verkoop te berekenen wat overblijft, moet het verschil tussen omzet en winst tastbaar worden. De nadruk ligt daarmee op zelf doen en ontdekken.

De behoefte aan zulke lessen beperkt zich niet tot jongeren. Het webinar voor volwassenen, Financial Literacy for Everyday Earners, richtte zich op dagelijkse geldvragen: wat komt er binnen, waaraan wordt het besteed en hoe ga je om met schulden? Ook het opbouwen van reserves en vermogen kwam aan bod. Henar-Nabibaks benadrukt dat financiële kennis niet uitsluitend van belang is voor ondernemers of mensen met een hoog inkomen.

De belangstelling voor beide initiatieven heeft de aanzet gegeven om financiële educatie als terugkerend maatschappelijk programma verder te ontwikkelen. Voor de kindereditie bestaat de ambitie om meer jongeren te bereiken en financiële bewustwording te combineren met ondernemerschap, leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Een datum voor een volgende editie is nog niet genoemd.