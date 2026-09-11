Jongen (15) twee keer in rug gestoken aan Georgetinaweg

Een 15-jarige jongen is woensdag aan de Georgetinaweg in Suriname twee keer in zijn rug gestoken. Hij werd van achteren benaderd door drie jongens, van wie één hem met een mes aanviel.

De moeder van het slachtoffer deed aangifte bij de politie. Volgens haar verklaring liep haar zoon Rachelo vanaf Red Apple over de Georgetinaweg toen de drie jongens hem naderden. Zodra hij dit opmerkte en achterom keek, werd hij aangevallen.

Na de steekpartij renden de drie verdachten weg. De gewonde jongen werd op eigen gelegenheid naar de spoedpost van het SZF aan de Frederik Derbystraat gebracht. Daar werden zijn verwondingen behandeld en gehecht.

Volgens de moeder kent haar zoon één van de drie jongens. De politie van Latour onderzoekt de zaak.