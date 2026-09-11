Echtgenoot slaat slapende vrouw met riem omdat ze met een andere man danste en dronk

Een vrouw in Wanica is tijdens haar nachtrust meerdere keren met een riem geslagen, nadat haar echtgenoot boos was geworden over een dans met een andere man. De 45-jarige D.R. is aangehouden en in verzekering gesteld op verdenking van zware mishandeling. Dat meldt Politie – Regio Midden Suriname.

Het slachtoffer, S.S.K., schrok door de slagen wakker, gilde van de pijn en rende de slaapkamer uit. Zij hield op verschillende delen van haar lichaam blauwe plekken over aan de mishandeling.

Volgens het onderzoek had de vrouw eerder in een bar of café met een onbekende man gedanst en alcohol van hem aangenomen. Haar echtgenoot werd daar boos over. Vooral haar weigering om de naam van de man te noemen, zou zijn boosheid hebben aangewakkerd.

Later, terwijl de vrouw sliep, zou D.R. haar met de riem hebben geslagen. De Surinaamse politie nam op zaterdag 5 september 2026 aangifte op en nam de riem in beslag.

De verdachte blijft in het belang van het onderzoek in verzekering. Het onderzoek wordt voortgezet door Leiding 9A.