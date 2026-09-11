Broers beschuldigen buurman van schot en bedreiging met wapen aan Kiezelweg

Een confrontatie aan de Kiezelweg in Suriname heeft geleid tot een aangifte van bedreiging. Twee broers van 18 en 16 jaar verklaren dat hun buurman woensdagavond 9 september een vuurwapen op hen heeft gericht en een schot in de lucht heeft gelost.

De man, een penitentiair ambtenaar, geeft een andere lezing: hij zegt dat hij zijn dienstwapen tevoorschijn haalde omdat hij zich door een groep jongens bedreigd voelde.

Volgens de broers stonden zij langs de weg voor hun woning toen de buurman op een bromfiets naast hen stopte. Hij zou hebben gezegd dat zij niet op straat mochten staan. Zij antwoordden dat hij moest doorrijden en zich niet met hen moest bemoeien. Daarop zou de man zijn afgestapt en verbaal tegen hen tekeer zijn gegaan.

Volgens de 18-jarige broer was er ook een tweede confrontatie. Volgens hem vertrok de man aanvankelijk, maar kwam hij ongeveer tien minuten later terug. Toen zou hij een wapen uit zijn schoudertas hebben gehaald, een schot in de lucht hebben gelost en het wapen op hem hebben gericht. Ook zou de man met het wapen naar hem toe zijn gelopen en hem hebben bevolen op de grond te gaan liggen.

De buurman verklaart dat hij onderweg naar huis opnieuw jongens op de rijbaan aantrof. Nadat hij hen daarop had aangesproken, zouden zij hem hebben uitgescholden en op hem zijn afgekomen. Volgens zijn verklaring voelde hij zich daardoor genoodzaakt zijn dienstwapen tevoorschijn te halen.

De 18-jarige deed donderdag 10 september aangifte. Hij verklaarde zich bedreigd te voelen en bang te zijn dat de man zijn dreigementen zou uitvoeren. Ook gaf hij aan strafrechtelijke vervolging te wensen.

Een familielid van de broers noemt de betrokken buurman in een aanvullende verklaring op Facebook een penitentiair ambtenaar. Hij zegt woensdagavond omstreeks 21.45 uur door een van zijn neefjes te zijn gebeld met de mededeling dat zij onder schot werden gehouden. Vervolgens zou hij de politie hebben gewaarschuwd en naar de locatie zijn gereden.

De piketofficier gaf opdracht de buurman en de twee broers op te roepen voor nader onderzoek. De politie onderzoekt de toedracht.