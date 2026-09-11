40-jarige verdachte van steekpartij Galibi zat al eerder vast

De man die ervan verdacht wordt zijn oom te Galibi te hebben doodgestoken, is de 40-jarige Jimmy A. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat hij al eerder in de gevangenis vastzat en niet lang terug was vrijgekomen. A. stak zijn oom, de 70-jarige Philippus Groenberg, woensdagavond dood te Christiaankondre in Suriname.

De verdachte zou enkele jaren geleden tijdens een vechtpartij bij een winkel te Galibi een man zodanig in elkaar hebben geslagen, dat deze later aan de gevolgen hiervan overleed. A. zou hiervoor veroordeeld zijn en enkele jaren vast hebben gezeten.

Afgelopen woensdag zou hij flink hebben gedronken en vanuit Albina naar het dorp zijn gekomen. Daar zou hij bij zijn oom thuis zijn geweest, waar een woordenwisseling ontstond. Dit escaleerde, waarbij A. zijn oom vervolgens in zijn rug zou hebben gestoken met een scherp voorwerp.

Hij werd daarna vrijwel meteen staande gehouden door dorpelingen. Een politieman die te Langamankondre verbleef, hield de verdachte aan.

Het lichaam van het slachtoffer werd met een boot getransporteerd naar het mortuarium. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.