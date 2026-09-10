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SLM vlucht PY994 naar Amsterdam geannuleerd wegens technisch probleem

KAM Thuiszorg

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SLM vlucht PY994 naar Amsterdam geannuleerd wegens technisch probleem
De Airbus A340 van Universal Sky Carrier (USC) op Zanderij

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In Suriname is de SLM vlucht PY994 van Paramaribo naar Amsterdam woensdagavond 9 september 2026 geannuleerd vanwege een technisch probleem. De passagiers waren al ingecheckt voor het vertrek, dat om 20.00 uur Surinaamse tijd gepland stond.

Het toestel, een Airbus A340 van Universal Sky Carrier (foto), was eerder die woensdag vanuit Amsterdam aangekomen. Volgens het gedeelde vluchtoverzicht landde het vliegtuig als vlucht PY993 om 15.49 uur in Paramaribo. Diezelfde avond zou het weer naar Nederland vertrekken.

De ingecheckte reizigers waren nog niet aan boord toen duidelijk werd dat de vlucht niet zou doorgaan. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een technische oorzaak genoemd voor de annulering.

Wat er precies met het vliegtuig aan de hand is en hoeveel tijd nodig is om het probleem te verhelpen, is niet bekendgemaakt. Ook is nog geen nieuw vertrekmoment aangekondigd door de Surinaamse luchtvaartmaatschappij.

Er is op dit moment geen informatie over de opvang van de getroffen passagiers, die hun bagage weer van de band moesten halen:

Passagiers halen hun bagage weer op nadat alles van boord werd gehaald

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