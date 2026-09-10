Rijstboeren wachten volgens parlementariër al vijf oogstseizoenen op geld: regering moet ingrijpen

Landbouwers in de rijstsector van Suriname zouden in sommige gevallen al vijf oogstseizoenen wachten op volledige betaling voor geleverde padie. DNA-lid Raghoenandan slaat hierover alarm en wil dat de regering met spoed onderzoekt welke rijstverwerkers betalingsachterstanden hebben en hoe groot de openstaande bedragen inmiddels zijn.

Volgens Raghoenandan heeft hij klachten van landbouwers ontvangen en betalings- en leveringsbescheiden onder ogen gekregen waaruit signalen naar voren komen dat bepaalde rijstverwerkers hun financiële verplichtingen niet volledig of niet op tijd nakomen. Bij individuele boeren zouden aanzienlijke bedragen openstaan, waardoor hun bedrijfsvoering en inkomen onder zware druk komen te staan.

De Surinaamse parlementariër wijst erop dat een rijstboer maandenlang investeert in onder meer grondbewerking, zaaizaad, kunstmest, bestrijdingsmiddelen, brandstof, machines en arbeidskrachten. Wanneer vervolgens jarenlang op de opbrengst van de geleverde padie moet worden gewacht, kan een landbouwer volgens hem financieel volledig klem komen te zitten. Leveranciers, banken en andere schuldeisers moeten immers wel worden betaald, terwijl ook geld nodig is om het volgende seizoen te kunnen beginnen.

Raghoenandan benadrukt dat zijn kritiek niet is gericht tegen alle rijstverwerkers. Er zijn volgens hem ook ondernemingen die landbouwers wel correct en tijdig betalen. Hij wil juist dat wordt gekeken naar de gevallen waarin achterstanden zich meerdere seizoenen hebben opgestapeld en boeren daardoor in ernstige financiële problemen dreigen te raken.

Hij vraagt de regering daarom samen met de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie een volledige inventarisatie te maken. Daarbij moet onder meer worden vastgesteld welke boeren nog geld tegoed hebben, hoeveel padie zij hebben geleverd, welke bedragen openstaan, bij welke verwerkers de problemen spelen, hoelang de achterstanden bestaan en welke afspraken tussen partijen zijn gemaakt.

Ook wil Raghoenandan dat wordt onderzocht of betrokken verwerkers zich aan de geldende wet- en regelgeving houden. Wanneer zou blijken dat ondernemingen structureel hun verplichtingen niet nakomen, moeten bevoegde instanties volgens hem nagaan welke bestuursrechtelijke of andere wettelijke maatregelen mogelijk zijn. Zelfs het heroverwegen van vergunningen moet volgens hem worden onderzocht wanneer de wet daarvoor ruimte biedt.

Indien tijdens zo’n onderzoek aanwijzingen naar voren komen voor fraude, misleiding, verduistering of andere strafbare feiten, moeten volgens het DNA-lid de bevoegde justitiële autoriteiten worden ingeschakeld. Tegelijkertijd benadrukt hij dat niemand vooraf veroordeeld mag worden en dat eerst een degelijk en transparant onderzoek nodig is.

Raghoenandan wil uiteindelijk concrete betalingsafspraken en een duidelijk tijdpad voor gedupeerde landbouwers. Volgens hem kan het probleem niet langer uitsluitend als een privégeschil tussen boer en verwerker worden beschouwd wanneer meerdere landbouwers jarenlang op hun geld wachten. Als boeren hierdoor geen nieuw seizoen meer kunnen financieren, komt volgens hem uiteindelijk de gehele rijstsector onder druk te staan.