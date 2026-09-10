Pakkitow: “Als je niet kan aangeven dat je hebt betaald, dan heeft de directeur van EBS gelijk”

“Kom met bewijs dat je hebt betaald. Dan a tori kiri”, zei NDP’er Stephano ‘Pakkitow’ Biervliet. Hij reageert hiermee op de discussie tussen parlementsvoorzitter Ashwin Adhin en EBS-directeur Leo Brunswijk over de elektriciteitsrekeningen van De Nationale Assemblee (DNA).

De topman van de EBS zei in een interview als reactie op de kritiek vanuit DNA dat parlementariërs die spreken over mismanagement bij het energiebedrijf eerst moeten nagaan of DNA zijn eigen betalingsverplichtingen tegenover de EBS nakomt. Hij stelde dat DNA meerdere gebouwen en een groot aantal airconditioningsystemen heeft, terwijl sprake zou zijn van achterstallige betalingen aan de EBS. Adhin sprak dit tegen.

In een interview op D-TV Express zei Pakkitow het geweldig te vinden dat Brunswijk zo’n uitspraak heeft gedaan en dat hij juist van de leiding van het parlement had verwacht dat die gedocumenteerd met bewijzen de beweringen van de EBS-topman zou tegenspreken.

Integendeel, hij merkt slechts een welles-nietesverhaal op. Nu het bewijs niet is geleverd, gaat hij dan ervan uit dat Brunswijk dan gelijk heeft gehad. “Als je niet kan aangeven dat je hebt betaald, dan heeft de directeur van EBS gelijk”, aldus de NDP’er.

Vicepresident Gregory Rusland zei afgelopen maandag in DNA dat als het gaat om de EBS- en SWM-rekeningen van de overheid, er daar hele grote achterstallige schulden zijn.

“Schulden die zelfs teruggaan naar 2020. EBS en SWM zijn niet betaald. We hebben dat besproken in de RvM en u mag weten dat we proberen te komen nu met betalingsregelingen om zowel bij de EBS als SWM de rekeningen in te lopen”, aldus de vp.