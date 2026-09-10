Nederlandse douane vindt crack in pinda’s uit Suriname

Pinda’s zijn de nieuwste toevoeging aan de lange lijst van producten waarin drugs uit Suriname worden verstopt. Bij een fysieke controle heeft de Nederlandse douane crack aangetroffen in pinda’s. Een woordvoerder bevestigt aan Waterkant dat de onderschepte zending uit Suriname afkomstig is.

De vondst werd met een woordspeling bekendgemaakt. Douaniers zouden tijdens de controle “wel héél verslavende pinda’s” hebben aangetroffen. De drugs waren volgens de mededeling creatief verborgen, maar vormden voor de medewerkers “geen lastige zaak om te cracken”. De aangetroffen drugs zijn in beslag genomen en vernietigd.

Het is niet voor het eerst dat etenswaren worden gebruikt om drugs vanuit Suriname te smokkelen. Eerder werden al drugs onderschept in onder meer kwie-kwie, krab, rum, droge vis, vruchten, kerstbrood, zuurgoed, kokosnoot, pinda sambel, popcorn en bevroren vis.

De eerdere vondsten beperkten zich bovendien niet tot voedsel. Ook in bamboe, flesjes Deet, bladeren, instrumenten en wierookschaaltjes met een dubbele bodem werden drugs uit Suriname ontdekt. Met de vondst in pinda’s is opnieuw een manier van verbergen aan dat rijtje toegevoegd.

Hoeveel crack in de pinda’s zat en hoe de drugs precies waren weggewerkt, is in de verstrekte informatie niet vermeld. Ook zijn geen bijzonderheden gegeven over de afzender, de ontvanger of eventuele aanhoudingen.