Na 36 jaar opening in zicht voor zwembad achter Moengo Stadion

Het zwembad achter het Moengo Stadion moet binnenkort toegankelijk worden voor de gemeenschap. Volgens districtscommissaris Clyde Hunswijk van Marowijne-Zuidwest wordt daarmee na 36 jaar een bijzondere mijlpaal bereikt. De werkzaamheden verlopen volgens planning en worden naar verwachting op korte termijn afgerond, meldt het Districtscommissariaat Marowijne-Zuidwest.

Initiatiefneemster Cornelia Pinas heeft Hunswijk op 9 september bijgepraat over de voortgang. Rond het zwembad wordt nog volop gewerkt. Een concrete openingsdatum is niet genoemd.

Na de ingebruikname wil Pinas bijzondere aandacht besteden aan de mogelijkheden voor een schoolzwemproject. Daarmee zouden schoolgaande kinderen van de voorziening gebruik kunnen maken. Het gaat vooralsnog om het onderzoeken van die mogelijkheden; een startdatum voor het schoolzwemmen is niet bekendgemaakt.

Pinas ziet daarnaast kansen om het zwembad te ontwikkelen tot een toeristische en recreatieve trekpleister voor het district. De voorziening moet zo niet alleen ruimte bieden voor sport, maar ook voor ontspanning.

Hunswijk toonde zich tevreden over de voortgang en zegde toe dat het commissariaat de verdere realisatie volledig blijft ondersteunen. Hij sprak zijn waardering uit voor de inzet van Pinas en noemde de aanstaande openstelling na 36 jaar een bijzondere prestatie.

De districtscommissaris roept inwoners op het project te koesteren en te ondersteunen. Volgens hem kan het zwembad een waardevolle bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de gemeenschap.