Meteorologisch Centrum waarschuwt voor verhoogde hittestress

Suriname krijgt donderdag 10 september te maken met warm weer dat in de middag kan aanvoelen als 38 tot 40 graden. Hoewel de maximumtemperatuur rond 33 graden ligt, kan de combinatie van warmte en een hoge luchtvochtigheid voor extra belasting zorgen.

Het Nationaal Meteorologisch Centrum waarschuwt in zijn weersverwachting voor verhoogde hittestress en ongemak bij langdurig verblijf in de zon of zware lichamelijke inspanning.

De dag begint in het hele land overwegend zonnig en droog. Gaandeweg neemt de bewolking toe. Door de overgang naar de grote droge tijd voelt het overdag warmer aan dan voorheen. Vooral in het binnenland kan in de middag en avond plaatselijk een bui vallen.

In de gebiedsverwachting worden voor Brokopondo en Sipaliwini ook onweersbuien aangegeven. Bij buien bestaat lokaal kans op verminderd zicht en bliksemgevaar. Het kustgebied blijft naar verwachting grotendeels droog.

De verwachte maximumtemperaturen liggen in de districten tussen 32 en 33 graden. Onder meer Paramaribo, Wanica, Marowijne, Para en Sipaliwini kunnen 33 graden bereiken. De vochtige warmte kan vooral tijdens de middaguren drukkend en vermoeiend zijn.

De wind komt uit het oosten tot oostnoordoosten en kan in de middag plaatselijk aantrekken onder invloed van de zeewind. Ook tijdens of nabij buien kan het tijdelijk harder waaien. De verwachting geldt tot donderdag 10 september om 19.30 uur lokale tijd.