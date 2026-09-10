Man na woordenwisseling doodgestoken te Galibi

De bekende plaats Galibi in het Oosten van Suriname is gisteravond opgeschrikt door een steekpartij. Volgens de eerste informatie die de redactie van Waterkant.Net binnenkreeg zou het gaan om een incident tussen een oom en zijn neef, waarbij de oom om het leven is gekomen.

Een bron te Galibi meldt aan de redactie dat er aan het drama een woordenwisseling tussen de twee zou zijn voorafgegaan. Tijdens die ruzie zou de neef zijn oom met een scherp voorwerp hebben gestoken. Het slachtoffer zou als gevolg van de opgelopen verwondingen zijn overleden.

Wat de aanleiding voor de woordenwisseling was en hoe het incident precies is verlopen, is nog niet duidelijk.

Een politieagent die toevallig te Galibi verblijft, heeft de verdachte aangehouden. Deze is vervolgens overgedragen voor verder onderzoek.

Het stoffelijk overschot is in beslag genomen. Nadere bijzonderheden over de identiteit en de leeftijden van de betrokkenen zijn nog niet bekend. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.