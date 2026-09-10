Kinderen durven door racistische beledigingen niet naar school, stelt Hart voor Den Haag

Surinaams-Hindoestaanse leerlingen op Haagse scholen worden vanwege hun afkomst uitgescholden en gepest, waarbij sommige kinderen volgens hun ouders niet meer naar school durven. Dat stelt Hart voor Den Haag, dat het gemeentebestuur om directe maatregelen vraagt en vragen stelt aan de wethouder.

Raadslid Mairan Sewtahal vindt dat de veiligheid van deze leerlingen niet langer onder druk mag staan. “Geen enkel kind mag naar school gaan met het gevoel dat het vanwege zijn afkomst wordt vernederd. Dit moet nú worden aangepakt.”

In het persbericht worden onder meer de scheldwoorden ‘koelie’ en ‘kech’ genoemd. De partij benadrukt dat de beschreven bejegening verder gaat dan pesten en wijst op de vernederende impact ervan. Ouders geven aan dat hun kinderen zich op school onveilig voelen.

Sewtahal wil dat de gemeente met scholen, ouders en leerlingen in gesprek gaat om de problemen gericht aan te pakken. Scholen moeten signalen beter herkennen en er moeten maatregelen komen die leerlingen daadwerkelijk beschermen. De bestrijding van discriminatie moet volgens het raadslid merkbaar zijn in de dagelijkse schoolpraktijk.

Naast de zorgen over leerlingen wijst de partij op een groot verschil tussen ervaren discriminatie en het melden daarvan. Volgens de aangehaalde voortgangsrapportage ervaart bijna één op de drie Hagenaars discriminatie, terwijl slechts 2 procent dit meldt bij Discriminatie.nl. Deze cijfers gaan over Hagenaars in het algemeen en niet specifiek over scholieren.

Veel inwoners zouden geen melding doen omdat zij verwachten dat dit niets oplevert. Daardoor ontbreekt het de gemeente volgens de partij aan belangrijke informatie over wat er in de stad gebeurt. “Als discriminatie overal wordt gevoeld maar bijna nergens wordt gemeld, dan heeft de stad een blinde vlek. Dat moet doorbroken worden”, aldus Sewtahal.

De partij vraagt daarom ook om stappen die de bereidheid om discriminatie te melden vergroten. Verder wil zij dat de volgens haar ontbrekende evaluatie van Discriminatie.nl alsnog wordt uitgevoerd. Zichtbare resultaten moeten inwoners het vertrouwen geven dat hun melding verschil kan maken.