Jogi: “Regering kan alvast 100 miljoen USD investeren voor opzetten van kleine powerplant”

VHP-parlementariër Mahinder Jogi vindt dat de regering nu al over de mogelijkheid beschikt om een deel van de 500 miljoen US dollars, dat volgens NH-minister David Abiamofo nodig is om de opwekkingscapaciteit voor elektriciteit de komende twee tot drie jaar voldoende uit te breiden en de stroomvoorziening structureel veilig te stellen, te bekostigen.

Hij verwijst naar de ongeveer 185 miljoen US dollars die de regering heeft uitgetrokken voor sociale projecten. Van dit bedrag is inmiddels circa 3,1 miljoen US dollars al gebruikt en is ongeveer 30 procent toegewezen voor verschillende projecten. Volgens Jogi blijft er nog ruim genoeg geld over om minimaal 100 miljoen US dollars alvast te investeren in de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS).

“Daarvan blijft er ongeveer 130 tot 135 miljoen US dollars over. Geef de EBS alvast 100 miljoen US dollars daaruit. Als meneer Abiamofo een half miljard dollars nodig heeft, geef hem alvast 100 miljoen dollar. Want met die 100 miljoen kan hij zeker een powerplant laten bouwen. Het gaat wat tijd nemen, misschien een jaar, maar daar kan er zeker 100 megawatt geproduceerd worden voor ons”, zei Jogi op D-TV Express.

De VHP’er voerde aan dat aan de andere kant ABOP-leider Ronnie Brunswijk eerder heeft aangegeven dat er door de ordening van de goudsector in Suriname per jaar een half miljard US dollars binnen kan worden gehaald.

“Hij kent en zit in die sector. Het is geen verwijt, maar het gaat om zijn deskundigheid. Dus laten we serieus beginnen te ordenen”, stelde Jogi. Volgens de parlementariër is elektriciteitsopwekking een kwestie van goede planning, waarbij prognoses moeten worden gemaakt van het toekomstige verbruik van energie, monitoring van weersomstandigheden, het in de gaten houden van het waterpeil in het stuwmeer, hoeveel machines beschikbaar zijn en hoeveel aangeschaft moeten worden.

Indien dat niet kan, dan stelt hij voor om ook andere spelers op de markt de kans te geven om ook elektriciteit op te wekken en aan de consument te verkopen. “Wie niet kan krijgen bij de EBS, moet bij een ander bedrijf kunnen kopen”, aldus Jogi.