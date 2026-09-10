Jacht op pingo’s eindigt fataal: jager schiet metgezel per ongeluk dood

Een jachtpartij in het bos nabij het dorp Godo Olo in het Boven-Tapanahoniegebied is fataal afgelopen. Een jager werd volgens de eerste melding per ongeluk door zijn medejager neergeschoten en overleed aan zijn verwonding.

De twee waren het bos ingegaan om op pingo’s te jagen. Tijdens de jacht schoot een van hen met een jachtgeweer de ander raak.

Recherche Oost Suriname heeft een melding van het incident ontvangen. Over de precieze toedracht en de identiteit van het slachtoffer zijn nog geen nadere bijzonderheden bekend.