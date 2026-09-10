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Baby van 11 maanden overleden na vermoedelijke verstikking in woning

KAM Thuiszorg

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Een baby van 11 maanden is donderdag overleden in een woning aan de Ormosiastraat in Suriname. Volgens de eerste informatie zou de zuigeling vermoedelijk door verstikking om het leven zijn gekomen.

De politie van bureau Flora kreeg omstreeks 12.30 uur melding van het geval en ging vervolgens naar de woning. Ter plaatse werd vastgesteld dat de baby was overleden.

De exacte omstandigheden waaronder de vermoedelijke verstikking heeft plaatsgevonden, zijn vooralsnog niet bekend.

De politie heeft de zaak in onderzoek en probeert de precieze toedracht van het overlijden vast te stellen.

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