Vrouw springt opzij wanneer echtgenoot met hoge snelheid op haar inrijdt

Een Surinaamse vrouw heeft volgens haar verklaring een aanrijding voorkomen door opzij te springen toen haar echtgenoot met hoge snelheid met zijn auto op haar afreed. De 38-jarige L.C., met wie zij al enkele maanden niet meer samenwoont, is in verzekering gesteld op verdenking van poging tot doodslag, poging tot zware mishandeling en mishandeling. Dat meldt Politie – Regio Midden Suriname.

De vrouw deed op zondag 30 augustus aangifte. Zij verklaarde dat haar echtgenoot haar kort voor het incident met de auto met zijn handen had geslagen. Vervolgens raakten de twee in een worsteling, waarbij zij in een goot langs de weg terechtkwamen.

Omstanders grepen in en haalden hen uit elkaar. Daarna zou L.C. met zijn auto op de vrouw zijn afgereden. Door opzij te springen, wist zij volgens haar verklaring te voorkomen dat het voertuig haar raakte.

Volgens de aangeefster kan haar echtgenoot niet accepteren dat zij niet langer met hem wil samenleven. Hoewel zij nog getrouwd zijn, wonen zij al enkele maanden niet meer samen.

De afdeling Huiselijk Geweld Wanica onderzoekt de zaak.