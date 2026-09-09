Vier mannen beroven tieners van bromfietsen bij speeltuin

Twee tieners zijn afgelopen nacht bij een speeltuin aan de Leleydorperweg in Suriname beroofd van hun bromfietsen. Vier mannen maakten de voertuigen en een bedrag van 1.700 Surinaamse dollars buit. De slachtoffers bleven ongedeerd.

De tieners waren bij de speeltuin aan het ontspannen toen de verdachten op twee bromfietsen kwamen aanrijden. Volgens de slachtoffers waren de mannen niet gemaskerd en droeg geen van hen een vuurwapen.

Een van de slachtoffers, een 16-jarige jongen, verklaarde tegenover de politie dat de mannen hem onder bedreiging zijn bromfiets en SRD 1.700 afhandig maakten. Ook zijn vriend moest zijn bromfiets afstaan.

Na de overval reden de verdachten op de buitgemaakte bromfietsen weg in de richting van de Braamshoopweg. De politie van Lelydorp onderzoekt de zaak.