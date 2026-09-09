Vier gemaskerde mannen overmeesteren wachter en doorzoeken woning en supermarkt

In het Westen van Suriname is een wachter van een supermarkt in de nacht van maandag op dinsdag door vier gemaskerde mannen overmeesterd en gekneveld. De daders doorzochten vervolgens de woning en de supermarkt in het pand. De politie trof de wachter later vastgebonden aan op het achterbalkon.

De zaak kwam rond 04.00 uur aan het licht toen supermarkteigenaar Zhong zich bij het politiebureau in Nickerie meldde. Hij verklaarde dat hij de wachter om hulp had horen roepen en vermoedde dat er iets ernstigs aan de hand was.

Volgens de verklaring van de wachter hadden de vier mannen hem rond 01.00 uur verrast en overmeesterd. Drie van hen forceerden daarna een raam en drongen via de ontstane opening de woning binnen, op zoek naar waardevolle spullen.

Ook de benedenverdieping, die door de eigenaar van het pand als supermarkt wordt gebruikt, werd doorzocht. De eigenaar en zijn gezin bevinden zich momenteel allemaal in Paramaribo. Het is vooralsnog onbekend wat de daders hebben meegenomen.

Vermoedelijk kwamen de mannen met een boot via de Nickerierivier naar het pand en verlieten zij de locatie langs dezelfde route. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.