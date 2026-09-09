HomeOnderwerpenJustitie en politieVier gemaskerde mannen overmeesteren wachter en doorzoeken woning en supermarkt
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vier gemaskerde mannen overmeesteren wachter en doorzoeken woning en supermarkt

KAM Thuiszorg

-

0
Blauw zwaailicht ter illustratie.

BORGOE meets PARBO

In het Westen van Suriname is een wachter van een supermarkt in de nacht van maandag op dinsdag door vier gemaskerde mannen overmeesterd en gekneveld. De daders doorzochten vervolgens de woning en de supermarkt in het pand. De politie trof de wachter later vastgebonden aan op het achterbalkon.

De zaak kwam rond 04.00 uur aan het licht toen supermarkteigenaar Zhong zich bij het politiebureau in Nickerie meldde. Hij verklaarde dat hij de wachter om hulp had horen roepen en vermoedde dat er iets ernstigs aan de hand was.

Volgens de verklaring van de wachter hadden de vier mannen hem rond 01.00 uur verrast en overmeesterd. Drie van hen forceerden daarna een raam en drongen via de ontstane opening de woning binnen, op zoek naar waardevolle spullen.

Ook de benedenverdieping, die door de eigenaar van het pand als supermarkt wordt gebruikt, werd doorzocht. De eigenaar en zijn gezin bevinden zich momenteel allemaal in Paramaribo. Het is vooralsnog onbekend wat de daders hebben meegenomen.

Vermoedelijk kwamen de mannen met een boot via de Nickerierivier naar het pand en verlieten zij de locatie langs dezelfde route. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.

shop now
11 en 12 september

Vorig artikel
Del Castilho: ‘Bij binnenstromen oliedollars direct prioriteit geven aan complete uitbreiding stroomvoorziening’
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival