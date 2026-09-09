Reyme: “We moeten meer gaan kijken naar de profielschetsen en niet zomaar stemmen”

Volgens A20-parlementariër Steven Reyme is de Surinaamse samenleving zich er niet genoeg van bewust dat een parlementariër niet gewoon iemand kan zijn. “We moeten meer gaan kijken naar de profielschetsen en niet zomaar stemmen. Het ligt ook aan de partijen”, zei Reyme in het programma Retrospectie op LIMFM.

De politicus vindt daarbij dat politieke partijen in Suriname hierin eveneens een belangrijke verantwoordelijkheid hebben. Volgens hem zouden partijen verder moeten kijken dan de populariteit van een kandidaat. Zo zou volgens hem onder meer een spoedcursus kunnen worden aangeboden om nieuwe volksvertegenwoordigers wegwijs te maken in het behandelen van wetgeving.

Hij gaf aan dat hierover al voorstellen zijn gedaan door verschillende actoren buiten. Volgens Reyme is het belang van een goede voorbereiding mogelijk onderschat, vooral door parlementariërs die vanuit een andere discipline in de politiek zijn terechtgekomen. Er zijn wel sommige parlementariërs die snel kunnen leren en adapteren.

“Het is de bedoeling om dat nog steeds te doen, terwijl we nog vier jaar bezig moeten zijn. Er zijn al voorstellen gedaan van actoren daarbuiten. Ik denk dat wij allemaal… de mensen die in het bestuurlijke zijn misschien niet zozeer… maar wij die vanuit een andere discipline komen, het een beetje onderschat hebben”, aldus de parlementariër.