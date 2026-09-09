Indira Gandhiweg, Martin Luther Kingweg en Garnizoenspad in beeld door vele zware en dodelijke ongevallen

De Indira Gandhiweg, Martin Luther Kingweg en het Garnizoenspad behoren tot de wegen in Suriname waar veel verkeersongevallen worden geregistreerd, waaronder ernstige en dodelijke aanrijdingen. De drie wegen zijn naar voren gekomen uit verkeersdata die door het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI) worden verzameld en geanalyseerd.

Volgens het persbericht brengt het VVI momenteel risicowegen in kaart om beter te kunnen bepalen waar maatregelen tegen verkeersonveiligheid het hardst nodig zijn. Daarbij worden zogenoemde blackspotanalyses gebruikt om vast te stellen op welke kruispunten en delen van wegen de grootste risico’s bestaan.

De verzamelde informatie moet het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) helpen om gevaarlijke locaties gerichter aan te pakken. Voor dit traject is inmiddels een Terms of Reference opgesteld. Via een aanbesteding zullen ingenieursbedrijven worden geselecteerd die onder meer de Indira Gandhiweg en de Martin Luther Kingweg nader moeten onderzoeken.

Bij drukke kruispunten zullen bovendien camera’s worden geplaatst. Daarmee moeten verkeersstromen en gevaarlijke manoeuvres beter in beeld worden gebracht. Ook wordt gekeken naar onder meer gereden snelheden, verlichting, zichtbaarheid, wegmarkeringen, oversteekvoorzieningen en de bestaande voorrangssituaties.

Daarnaast worden op verschillende plekken nieuwe wegmarkeringen aangebracht en verkeersborden geplaatst. Het ministerie stelt dat binnen de beschikbare mogelijkheden maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het VVI benadrukt dat een structurele aanpak noodzakelijk is omdat het verkeer voortdurend verandert: zowel het aantal voertuigen als de mobiliteit neemt toe, terwijl ook het gedrag van weggebruikers verandert. Voor een effectiever verkeersveiligheidsbeleid is volgens het instituut samenwerking tussen ministeries en andere betrokken partijen noodzakelijk, zodat verkeersgegevens uiteindelijk kunnen worden omgezet in concrete maatregelen.