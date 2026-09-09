Hooghart: “Deng mang no sabi tak we pina?”

Het feit dat de regering van plan is om slechts een loonsverhoging van 15 procent aan landsdienaren toe te kennen, betekent volgens vakbondsleider Ronald Hooghart dat men niet naar het volk kijkt. Hij stelt zich af te vragen of de regering niet weet dat de landsdienaren pienaren in het land.

“San e psa ini a kondre? Deng mang no sabi tak we pina? Dan kijken die mannen niet naar het volk. Ze kijken naar wat ze willen doen. Dus wat er met ons gebeurt, de politiek heeft daar niets mee te maken. Als ze maar zichzelf verrijken”, zei Hooghart op D-TV Express.

De oud-parlementariër stelt dat, hoewel president Jennifer Simons aangeeft dat er momenteel geen financiële ruimte is om een hogere loonsverhoging dan 15 procent toe te kennen, tegelijkertijd rekening moet worden gehouden met de dagelijkse behoeften van mensen. “Ie no mang leg wan sma di no abi nyan uit tak a no musu nyan. Dus ik scheld die president niet uit, want ze heeft rommel overgenomen. Dus ze doet haar best”, aldus de vakbondsleider.

De regering en vakbeweging zijn overeengekomen om een gemengde werkgroep in te stellen, bestaande uit acht vertegenwoordigers van de regering en zeven van de vakbeweging, om in drie maanden tijd concrete voorstellen uit te werken voor verdere invulling van de arbeidsvoorwaarden en het financiële kader. Hooghart betwijfelt dit en vraagt zich af of mensen hiermee niet voor de gek worden gehouden. “A no ori deng man e ori unu na spotu?”, stelt hij. De vakbondsleider is het ook niet eens met het besluit om landsdienaren onder te verdelen in strategische groepen en anderen, terwijl er juist sprake moet zijn van gelijkheid.

Hooghart verwijst nog naar de overeenkomsten die in de afgelopen jaren met de vakbeweging zijn gesloten en nog steeds niet zijn uitgevoerd. Zo is zes jaar geleden overeenstemming met voormalig president Desi Bouterse bereikt voor een verhoging voor ambtenaren. Deze overeenkomst kwam volgens hem op basis van een gelijkheidsbeginsel op grond van de eerdere verhoging die leerkrachten in Suriname hebben gehad.

Hooghart vindt dat de regering eerst de gelden uit deze overeenkomst moet uitbetalen en ook moet beseffen dat mensen met slechts een loonsverhoging van 15 procent niet zullen uitkomen. Helaas ziet hij dat niet gebeuren, omdat politici volgens hem weten dat het volk van Suriname bang is om te strijden.

“Maar deng politiek mang e si unu leki klootzakken. Want we zijn een bang volk en we willen niet vechten. Ik heb onder Chan ambtenaren meer dan twaalf keren opgeroepen om te vechten. Zijn ze gekomen?”, aldus Hooghart.