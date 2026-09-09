Del Castilho: ‘Bij binnenstromen oliedollars direct prioriteit geven aan complete uitbreiding stroomvoorziening’

Volgens DA ’91-voorzitter Angelic del Castilho moet de regering bij het binnenstromen van de oliedollars vanaf 2028 de uitbreiding van de stroomvoorziening van het land op de prioriteitenlijst plaatsen. Zo moet het bedrag van 500 miljoen US-dollars, dat volgens NH-minister David Abiamofo nodig is om de opwekkingscapaciteit voor elektriciteit de komende twee tot drie jaar voldoende uit te breiden en de stroomvoorziening structureel veilig te stellen, direct compleet worden vrijgemaakt.

“Ik zou dat zetten op de prioriteitenlijst. Zodra die oliedollars binnenkomen, dat dat direct compleet wordt aangepakt. Want Suriname verdient beter en dit is echt één van de zaken waar we heel veel beter in verdienen”, zei Del Castilho in het programma Bakana Tori.

Dat er na jaren nog steeds door de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS) tijdens piekuren ervoor gekozen wordt om loadshedding toe te passen, komt volgens de politica door slecht bestuur en een slechte beleidsvisie. Del Castilho stelt dat er nooit een duidelijke visie is ontwikkeld om Suriname energie-onafhankelijker te maken. Zij wijst daarbij op de manier waarop wordt omgegaan met zonne-energie en het volgens haar onvoldoende stimuleren van burgers om hierin te investeren.

Volgens Del Castilho zouden onder meer subsidies kunnen worden ingezet om het gebruik van zonne-energie te stimuleren en zo de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor de opwekking van elektriciteit geleidelijk terug te dringen. Daarnaast constateert zij dat er sprake is van slechte financiële planning binnen het energiebedrijf. Volgens haar betalen huishoudens aan de ene kant steeds meer voor hun energieverbruik, terwijl er aan de andere kant huishoudens zijn die helemaal niet voor hun energieverbruik hoeven te betalen.

“En daar wil men de mensen ook niet gaan aanspreken en samen met hen nagaan hoe ze wel een bijdrage kunnen leveren aan energievoorziening. Wat ook in hun voordeel zal zijn. Ik praat met name over buiten Paramaribo, buiten de kustgrenzen, in het binnenland. Die gebieden zijn ook gebaat bij goede en betrouwbare energievoorziening. En als ze helpen meebetalen, dan zal dat er ook beter gaan uitzien.

Maar ook de aanwending van de fondsen die binnenkomen. We moeten ook kijken naar de salarissen en voorzieningen binnen die bedrijven en of dat allemaal nodig is. Hoofdzaak is de planning van de infrastructuur in de verschillende gebieden. En dat is een groot probleem voor burgers”, aldus Del Castilho.