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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Bromfietser raakt zwaargewond bij aanrijding met auto en overlijdt op SEH

KAM Thuiszorg

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ambulance bij Spoedeisende Hulp AZP

BORGOE meets PARBO

Een bromfietser is vanmorgen zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto aan de Welgedacht B-weg in Suriname. Waterkant.Net verneemt dat een gedeelte van de romp van het slachtoffer daarbij verbrijzeld raakte.

Hij werd in kritieke toestand per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Kort na aankomst bezweek hij aan zijn verwondingen.

De exacte oorzaak van de aanrijding is nog onduidelijk.

De Surinaamse politie heeft een onderzoek ingesteld.

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11 en 12 september

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