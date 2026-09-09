Bouva: afspraken met Brazilië moeten burgers tastbare voordelen opleveren

De samenwerking tussen Suriname en Brazilië moet verder gaan dan het ondertekenen van overeenkomsten. Minister Melvin Bouva vindt dat de afspraken concrete kansen en tastbare voordelen moeten opleveren voor de bevolking van beide landen. Die boodschap bracht hij tijdens de viering van de 204e onafhankelijkheidsdag van Brazilië, in een jaar waarin de twee buurlanden ook vijftig jaar diplomatieke betrekkingen herdenken.

“Diplomatie draait in wezen om mensen. De echte waarde van partnerschap ligt niet alleen in wat we ondertekenen, maar in wat we samen realiseren”, zei de bewindsman tijdens de receptie op maandag 7 september in de International Mall of Suriname. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking in een persbericht van 8 september.

Eerder dit jaar zijn verschillende overeenkomsten en samenwerkingsmemoranda ondertekend. Dat gebeurde tijdens Bouva’s officiële bezoek aan Brazilië in februari en het bezoek van president Jennifer Simons aan Brasília in mei, op uitnodiging van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva. De afspraken bestrijken onder meer veiligheid, defensie, sociale huisvesting, landbouw, gezondheid, handel en toerisme.

Bouva omschreef Brazilië als een strategische partner en bondgenoot bij de ontwikkeling van de regio en het behoud van het Amazonegebied. De betekenis van de relatie gaat volgens hem daarmee verder dan het feit dat de landen aan elkaar grenzen.

De minister wees ook op de ondersteuning die Suriname al vanuit Brazilië heeft ontvangen. Via de Braziliaanse Samenwerkingsorganisatie is bijgedragen aan het versterken van kennis en vaardigheden op het gebied van landbouw, gezondheidszorg, onderwijs en cyberveiligheid. Daarnaast heeft Brazilië in noodsituaties medicijnen en humanitaire hulp geleverd.

Tijdens de bijeenkomst stond Bouva tevens stil bij de Braziliaanse verkiezingen in oktober. Suriname sprak zijn vertrouwen uit in de democratische instellingen van het buurland en wenste Brazilië een vreedzaam en succesvol verkiezingsproces toe.

Namens president Simons feliciteerde Bouva de Braziliaanse regering, de bevolking en de Braziliaanse gemeenschap in Suriname. Hij vroeg de ambassadeur de gelukwensen over te brengen aan president Lula da Silva en benadrukte dat de verdere relatie moet worden gekenmerkt door meer vertrouwen, nauwere samenwerking en concrete vooruitgang. De receptie eindigde met een toast op de onderlinge vriendschap en een vreedzaam en welvarend Zuid-Amerika.