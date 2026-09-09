Bewaker (53) aangehouden op verdenking van verkrachting collega

Een 53-jarige bewaker is woensdag door de Surinaamse politie aangehouden op verdenking van verkrachting van een 36-jarige vrouw.

Zowel de verdachte als het slachtoffer zijn werkzaam als bewaker bij het Centraal Hoofdstembureau aan de Frederik Derbystraat in Suriname.

Vernomen wordt dat het geval zich op zaterdag 5 september zou hebben voorgedaan op de werkplek.

De vrouw deed aangifte, waarna de politie van Centrum een onderzoek instelde. In het kader van het onderzoek werd de bewaker aangehouden. Hij wordt verdacht van verkrachting.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de man in verzekering gesteld.