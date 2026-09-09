Atompai pleit voor transformatie lerarenopleidingen: “Direct in dienst bij inschrijving en een stipendium tijdens opleiding”

NPS-parlementariër Poetini Atompai is voorstander van transformatie van de lerarenopleidingen in Suriname. Zo moeten studenten vanaf het eerste jaar een stipendium krijgen met als uitgangspunt dat zij vanaf de inschrijving in dienst komen, twee keer per week lessen moeten verzorgen en drie keer per week zelf les volgen.

“Dan wordt het een beetje interessanter voor de mensen. Waardoor je gelijk een laptop of bromfiets kan kopen en dan heb je elke eind van de maand al een salaris. Net als bij het leger, brandweer en andere diensten. Want het kan nooit zijn dat je thuis zit, zie hoe je moeder struggelt als leerkracht en niet uitkomt. Dan hoe zo ga je je inschrijven op zo een lerarenopleiding…om ook te gaan pinaren? Niemand gaat dat willen”, zei Atompai in een interview op D-TV Express.

Studenten van pedagogische instellingen kunnen dit schooljaar rekenen op ondersteuning van de regering bij de kosten voor hun inschrijving en studiematerialen. President Jennifer Simons heeft studenten opgeroepen om te kiezen voor een opleiding aan een pedagogische instelling. De regering heeft onderwijs aangemerkt als een van de belangrijkste beleidsgebieden en wil investeren in de opleiding van kwalitatief goede leerkrachten.

De situatie nu voor studenten die ingeschreven zijn op lerarenopleidingen is volgens de parlementariër te zwaar. De mensen moeten zich inschrijven en daarna ook werken om de kosten voor het naar school gaan te kunnen dekken. Met zijn voorgestelde transformatie worden de mensen dan tegemoetgekomen, want dan werken zij al. Daarnaast moet ook gewerkt worden aan betere en aantrekkelijke salarissen voor leerkrachten.

Dat een heleboel van de pas afgestudeerde leerkrachten eerder voor een baan in het buitenland kiest, kan hen volgens Atompai ook niet kwalijk worden genomen. “Niemand wil werken om niet uit te komen. In het buitenland kan dat wel, maar in Suriname niet. Je kan de mensen dus niet kwalijk nemen. Als ik de mensen was, dan zou ik ook weggaan. Dus wij moeten iets doen om de mensen te behouden. En als we dat niet doen, dan zullen we in een Suriname zijn met regerings- en DNA-leden”, aldus de politicus.