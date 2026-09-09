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49-jarige man dood aangetroffen aan Saramaccastraat

KAM Thuiszorg

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In Paramaribo is een 49-jarige man dinsdagmiddag dood aangetroffen. De politie kreeg aanvankelijk een melding dat een man buiten bewustzijn was geraakt aan de Saramaccastraat in Suriname.

Een ambulance werd met spoed naar de locatie gestuurd. Bij aankomst vertoonde de man echter geen tekenen van leven meer. Hij was ter plaatse overleden.

De politie van Herman Gooding kwam ter plaatse en stelde een onderzoek in. Volgens een ingeschakelde arts is de man een natuurlijke dood gestorven.

Het stoffelijk overschot is vervolgens naar een mortuarium vervoerd. De Surinaamse politie wist zijn personalia te achterhalen en stelt de nabestaanden in kennis van zijn overlijden.

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