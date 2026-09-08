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Zoekwerkzaamheden honden hebben relevante aanwijzingen voor verder onderzoek opgeleverd

KAM Thuiszorg

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Zoekwerkzaameden honden hebben relevante aanwijzingen voor verder onderzoek opgeleverd

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De inzet van een zoekhondenteam uit Nederland in de vermissingszaak van Rodney Leysner heeft geen lichaam opgeleverd, maar wel relevante aanwijzingen voor het verdere onderzoek. De werkzaamheden zijn inmiddels beëindigd.

Het team vertrekt vandaag uit Suriname en gaat terug naar Nederland.

De honden werden van woensdag 2 tot en met maandag 7 september ingezet. In het district Saramacca werd gezocht op de plaats delict waar een voertuig was aangetroffen, op het perceel van verdachte R.E. en op een aangrenzend perceel.

Daarnaast werd op zaterdag 5 september een autowrak op het politiebureau onderzocht. De werkzaamheden vonden plaats vanuit de afdeling KD, met ondersteuning van FO en de drone-unit.

Over de aard van de verkregen aanwijzingen worden vanwege het lopende onderzoek nog geen mededelingen gedaan. Het onderzoek naar de vermissing van Leysner wordt voortgezet.

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