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Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Vijf zwaarbewapende rovers slaan toe op goudconcessie te Goliath

KAM Thuiszorg

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Gemaskerde mannen met zware wapens plegen overval op goudkamp
A.i. beeld ter illustratie

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Vijf zwaarbewapende criminelen hebben dinsdag een goudconcessie te Goliath in Suriname overvallen. Tijdens de roofoverval losten de daders twee intimidatieschoten.

Volgens informatie die de redactie heeft bereikt, bevond concessiehouder W.A. (47) zich op het moment van de overval samen met vijf medewerkers op de locatie. De gewapende verdachten bedreigden de aanwezigen en maakten vervolgens de goudopbrengst van de afgelopen dag buit.

Hoeveel goud precies is meegenomen, is vooralsnog niet bekend. Daarnaast namen de verdachten ook 1.200 SRD van een gouddelver mee.

De overige medewerkers die tijdens de overval aanwezig waren, bleven ongedeerd.

Na de overval verlieten de daders de plaats. De politie van Zanderij heeft de aangifte opgenomen en is inmiddels begonnen met het onderzoek naar de zaak en de opsporing van de verdachten.

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