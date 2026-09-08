Twintig militairen klaar voor groepscommando: ‘Leiderschap gaat niet over macht’

Verantwoordelijkheid nemen voor eigen fouten, opkomen voor manschappen en rechtvaardig blijven wanneer streng optreden nodig is. Die boodschap kregen twintig militairen mee nadat zij de Cursus tot Groepscommandant 2026-01 succesvol hadden afgerond. Na ongeveer vierenhalve maand opleiding aan het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO) zijn zij voorbereid op het aansturen van een groep binnen de defensieorganisatie, zo blijkt uit het persbericht over de cursusafronding.

De geslaagden hadden al jarenlange militaire ervaring voordat zij aan de opleiding begonnen. Volgens IDO-commandant kolonel Justus Hew A Kee ontbrak het hun nog aan de theoretische onderbouwing. De cursus bood hun de gelegenheid die kennis te verbinden aan wat zij gedurende hun dienstverband in de praktijk hadden geleerd.

Hew A Kee benadrukte dat een groepscommandant de verbinding vormt tussen de hogere leiding en de uitvoering. Juist in crisissituaties moeten manschappen op hun commandant kunnen rekenen. Onder druk rust op die leidinggevende de verantwoordelijkheid om kalmte te bewaren, richting te geven en beslissingen te nemen.

Daarvoor is volgens de kolonel meer nodig dan fysieke moed. “Niet alleen fysieke moed, maar vooral morele moed: de moed om keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen voor je fouten en op te komen voor je mensen.” Hij hield de militairen voor dat leidinggeven niet draait om macht, rang of alleen het uitdelen van bevelen. Voorbeeldgedrag en onderling vertrouwen zijn minstens zo wezenlijk.

Ook de zorg voor de eigen mensen kreeg nadruk. De groepscommandanten moeten streng kunnen zijn wanneer de situatie daarom vraagt, maar daarbij rechtvaardig handelen. Hun optreden moet bijdragen aan een werkomgeving waarin militairen volledig op elkaar kunnen bouwen.

Tijdens de opleiding stonden leiderschap, discipline en het correct aansturen van manschappen centraal. Kapitein Dyoma Blokland, commandant van de Militaire School, lichtte toe dat de theoretische modules waren toegespitst op de kennis en vaardigheden die een sergeant nodig heeft. Tijdens een velddienst moesten de cursisten die kennis vervolgens toepassen en werd hun handelen in de praktijk getoetst.

Blokland riep de geslaagden op het geleerde ook na de opleiding actief te blijven gebruiken. De opgedane kennis en vaardigheden moeten volgens haar behouden blijven en zichtbaar terugkomen in hun dagelijkse werkzaamheden.