SLM zet World Atlantic in na aanhoudende verstoringen regionale vluchten

Na vertragingen en verstoringen die ook met tijdelijke ondersteuning van Global X niet uitbleven, zet Surinam Airways nu World Atlantic in voor haar regionale vluchten. De samenwerking moet het vliegschema betrouwbaarder maken, terwijl een structurele oplossing voor het buiten gebruik geraakte toestel PZ-TCX nog wordt uitgewerkt.

De inzet van World Atlantic begon op donderdag 3 september met vlucht PY422 op de route Miami–Georgetown–Paramaribo. Dat meldt de Surinaamse luchtvaartmaatschappij in een communiqué van 7 september.

De problemen in de regionale operatie ontstonden nadat de PZ-TCX in Georgetown buiten gebruik raakte. Om vluchten te kunnen blijven uitvoeren, schakelde SLM tijdelijk Global X in. Die ondersteuning voorkwam echter niet dat reizigers alsnog met vertragingen en andere verstoringen werden geconfronteerd.

SLM erkent dat passagiers hierdoor veel ongemak en onzekerheid hebben ervaren en biedt daarvoor excuses aan. Met World Atlantic verwacht de maatschappij meer regelmaat in de uitvoering van de regionale verbindingen te brengen. Dat moet zowel reizigers als de dagelijkse bedrijfsvoering meer zekerheid geven.

Intussen blijft het toestel PZ-TCV tot en met 12 september beschikbaar voor reeds geplande chartervluchten. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kan dit vliegtuig daarnaast bijspringen in de lijnoperatie.

Voor de PZ-TCX wordt verder gewerkt aan een structurele oplossing om het toestel weer te kunnen inzetten. Een datum waarop het vliegtuig terugkeert in de operatie, wordt in het bericht niet genoemd.

De maatschappij bedankt passagiers en zakelijke partners voor hun begrip en vertrouwen. Het verbeteren van de betrouwbaarheid en punctualiteit blijft volgens SLM onderdeel van de inspanningen om de dienstverlening op het gewenste niveau te brengen.