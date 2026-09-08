Sapoen stoort zich aan uitspraken EBS-directeur: “Niemand in dit land is untouchable”

NDP-parlementariër Raymond Sapoen stelt zich enorm gestoord te hebben aan de recente kritiek vanuit EBS-directeur Leo Brunswijk. De topman van de EBS zei in een interview op SUN Web TV als reactie op de kritiek vanuit De Nationale Assemblée (DNA) dat parlementariërs die spreken over mismanagement bij het energiebedrijf eerst moeten nagaan of DNA zijn eigen betalingsverplichtingen tegenover de EBS nakomt. Hij stelde dat DNA meerdere gebouwen en een groot aantal airconditioningsystemen heeft, terwijl sprake zou zijn van achterstallige betalingen aan de EBS.

“Niemand in dit land is untouchable. Niemand is onaantastbaar. Ook niet wanneer het gaat om de persoon die directeur is van de EBS. Ik heb me wel enorm de afgelopen week gestoord toen breed in de pers werd uitgemeten hoe de CEO van EBS op De Nationale Assemblée afgaf, door te zeggen dat DNA…dus u, ik en alle collega’s hier…hun grote mond moeten dichthouden, omdat ze geen stroom betalen. We zijn er zo lichtvaardig overheen gegaan”, zei Sapoen maandag in De Nationale Assemblée (DNA).

Voor de NDP’er is de directeur door de Staat Suriname als aandeelhouder geplaatst om een belangrijke job te doen. Het feit dat Brunswijk nu aangeeft dat DNA zijn mond moet houden en de stroomrekening moet gaan betalen, vindt hij daarom een ernstige aantijging die niet waardig is. Hij vroeg daarom aandacht van de aandeelhouder hiervoor om op een gepaste manier hiermee om te gaan.

DNA-voorzitter Ashwin Adhin merkte op dat hij ondertussen een schrijven naar het ministerie van Financiën & Planning heeft gestuurd om na te trekken of er inderdaad openstaande rekeningen van de EBS zijn en waar deze rekeningen worden neergezet. Indien hij geen antwoord krijgt, zal hij binnenkort weer een rappelschrijven sturen.

Vicepresident Gregory Rusland gaf aan dat deze kwestie zal worden bekeken. Wel stelde hij dat als het gaat om de EBS- en SWM-rekeningen, er daar hele grote achterstallige schulden zijn. “Schulden die zelfs teruggaan naar 2020. EBS en SWM zijn niet betaald. We hebben dat besproken in de RvM en u mag weten dat we proberen te komen nu met betalingsregelingen om zowel bij de EBS als SWM de rekeningen in te lopen”, aldus de vp.