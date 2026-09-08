Reyme bezorgd over televisieprogramma’s met geweld tijdens ochtenduren in vakantie

A20-parlementariër Steven Reyme heeft maandag in De Nationale Assemblée (DNA) aandacht gevraagd voor de blootstelling van kinderen aan gewelddadige en andere ongeschikte televisieprogramma’s overdag. Volgens Reyme is dit vooral tijdens de vakantieperiode een aandachtspunt, omdat veel kinderen in de ochtenduren alleen thuis zijn terwijl hun ouders of verzorgers aan het werk zijn.

“Het is de vakantieperiode en onze kinderen kunnen toegang hebben tot televisiestations. En er zijn ongeveer 50+ televisiestations, dus ik wil aan de regering vragen om toch een beroep op de kanalen te doen dat men wel rekening houdt met wat voor soort films men draait in de ochtenduren. Wanneer wij hier zijn en de kinderen zijn dan alleen. De kinderen worden veel blootgesteld aan niet alleen geweld, maar ook aan materiaal dat ze niet mogen zien”, zei Reyme.

Vorig jaar zei minister Harish Monorath van Justitie en Veiligheid al dat er constant overmatig geweld heerst in de Surinaamse samenleving. Monorath merkte op dat de media ook een belangrijke rol hierin spelen, omdat er de hele dag programma’s met geweld op de televisie te zien zijn. Hij vindt het jammer dat dit soort zaken als normaal worden geaccepteerd.

Hij benadrukte dat ook de media een verantwoordelijkheid hebben in de manier waarop criminaliteit en geweld onder de aandacht worden gebracht. Daarbij verwees hij onder meer naar muziek en beelden waarin wapens worden verheerlijkt. Volgens Monorath ontbreekt het in dergelijke content vaak aan een educatief of maatschappelijk verantwoord element.