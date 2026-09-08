Jogi en Jones storen zich aan eenzijdige verhoging opname- en transactiekosten door banken

VHP-parlementariër Mahinder Jogi vraagt namens de samenleving bescherming vanuit de regering tegen wat hij aanduidt als willekeur vanuit de lokale banken in Suriname. Volgens de politicus hebben de banken recent de opname- en transactiekosten eenzijdig verhoogd.

Banking Network Suriname (BNETS), de beheerder van de CASHPNT-ATM’s, heeft vanaf 1 augustus jl. het tarief voor een geldopname verhoogd van SRD 11 naar SRD 17,60 per transactie. Vanaf die datum moeten gebruikers ook betalen voor het opvragen van hun saldo (SRD 1,10 per transactie), een dienst die tot nu toe gratis was.

Volgens BNETS is de tariefsaanpassing noodzakelijk vanwege de gestegen operationele kosten. NDP-parlementariër Ebu Jones ondersteunde de oproep van Jogi maandag in De Nationale Assemblée (DNA) en stelde dat de banken ook een soort ‘tyutya’ gebruiken om pinlimieten per transactie te plaatsen. Zo moeten cliënten meerdere keren kleinere bedragen van SRD 2.000 pinnen, waardoor er ook meerdere keren transactiekosten worden afgetrokken.

“Terwijl als je dat bedrag verhoogt naar SRD 10.000, dan zie je dat je meer ruimte hebt en eenmalig dat bedrag betaalt. Dus we spekken de banken”, aldus Jones.