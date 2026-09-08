In Colombia aangehouden Nederlander Eldrich B. heeft Antilliaanse achtergrond

In de Colombiaanse stad Medellín is afgelopen zondag een voortvluchtige Nederlandse crimineel aangehouden. Het gaat om de 53-jarige Eldrich B. die een gevangenisstraf in Nederland moet uitzitten wegens grootschalige drugshandel.

De man werd op 1 oktober 2010 in Nederland veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf voor het samen met anderen bevorderen van de invoer van cocaïne. Die zaak draaide om een bananencontainer waarin pakketten met cocaïne waren aangetroffen met een gezamenlijk brutogewicht van 120 kilogram.

De Colombiaanse politie brengt hem in verband met een crimineel netwerk dat in 2012 grote hoeveelheden cocaïne naar onder meer Nederland zou hebben gesmokkeld. Hij zou daarbij een coördinerende rol hebben vervuld en ook betrokken zijn geweest bij drugszendingen naar Frankrijk en Spanje.

B. die al 11 jaar onder de radar leefde in Colombia, wordt in sommige media een Surinaamse achtergrond toegeschreven. Daarvoor bieden de beschikbare stukken echter geen onderbouwing.

Integendeel: het arrest van het gerechtshof in Den Haag vermeldt over zijn eerdere veroordeling dat hij in 1972 op de Nederlandse Antillen is geboren. De Telegraaf omschrijft hem in twee artikelen bovendien expliciet als een Antilliaanse Nederlander en meldt dat hij in afgeluisterde gesprekken vooral Papiamento en Spaans sprak.

De beschikbare informatie wijst daarmee op een Antilliaanse achtergrond; een afkomst uit Suriname wordt nergens in deze bronnen bevestigd.

Volgens de krant woonde hij in de wijk Doce de Octubre en werd aangehouden toen hij een afspraak had in de wijk Laureles.