Bureau Staatsschuld verduidelijkt: Chinese kwijtschelding betreft slechts deel van Surinaamse schuld

Het Bureau voor de Staatsschuld in Suriname heeft gereageerd op een bericht over de kwijtschelding van Surinaamse schulden door China. De boodschap: China heeft specifieke renteloze leningen van samen 320 miljoen Chinese yuan kwijtgescholden, maar niet de volledige schuld van circa 550 miljoen Amerikaanse dollar. Ook mag de kwijtschelding niet worden gepresenteerd als een nieuwe schuldkwijtschelding in 2026.

Die uitleg staat in het persbericht ‘Reactie Bureau voor de Staatsschuld op berichtgeving inzake Chinese schuldkwijtschelding’, dat het ministerie van Financiën en Planning op 8 september heeft verspreid.

In de verklaring wordt uitgelegd dat de betreffende renteloze leningen per 1 januari 2022 al uit het overzicht van de buitenlandse overheidsschulden waren verwijderd. Hierdoor vielen deze leningen buiten het reguliere proces van schuldherstructurering met China.

De informatie over deze leningen is terug te vinden op pagina 15 van het Schuldenplan 2026. De naam van dat document betekent echter niet dat de kwijtschelding in 2026 heeft plaatsgevonden. De passage staat in het hoofdstuk ‘Evaluatie Schuldenplan 2025’, waarin wordt teruggekeken op de ontwikkelingen en schuldmaatregelen over 2025.

Wanneer de kwijtschelding formeel is overeengekomen, vermeldt het persbericht niet. De datum van 1 januari 2022 verwijst naar het moment waarop de leningen uit de schuldportefeuille zijn verwijderd.

Het persbericht noemt de kwijtschelding positief, maar benadrukt dat deze uitsluitend betrekking heeft op de genoemde renteloze leningen. Daarmee is dus niet de volledige Surinaamse schuld aan China vervallen.