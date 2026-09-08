Brownsweg zet strijd tegen huiselijk geweld voort met verhalen uit de gemeenschap

In Brownsweg wordt gewerkt aan een gerichte aanpak van huiselijk geweld. Binnen het project ‘Brownsweg tegen huiselijk geweld’ zijn het afgelopen jaar persoonlijke verhalen verzameld van mensen uit de gemeenschap, met als doel beter inzicht te krijgen in de gevolgen van geweld binnen gezinnen en manieren waarop daar verandering in kan worden gebracht.

Het project wordt uitgevoerd door Stichting Projekta en partner FRDCC. Centraal staat niet alleen de schade die huiselijk geweld binnen gezinnen kan veroorzaken, maar ook de rol die de gemeenschap zelf kan spelen bij het creëren van een veiligere leefomgeving.

De verzamelde ervaringen moeten zichtbaar maken hoe huiselijk geweld mensen en gezinnen in Suriname raakt. Tegelijkertijd wordt gekeken naar factoren als weerbaarheid, onderlinge steun en de bereidheid om binnen de gemeenschap over het probleem te praten en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Als onderdeel van de eerste fase is ook een baseline-onderzoek uitgevoerd. De precieze bevindingen daarvan zijn nog niet bekendgemaakt. Wel moet het onderzoek bijdragen aan een beter beeld van de situatie rond huiselijk geweld in Brownsweg en aanknopingspunten bieden voor verdere maatregelen.

De eerste fase van het project loopt inmiddels ten einde. Daarbij is gekeken naar de ervaringen binnen Brownsweg, de samenwerking met betrokken partners en stappen die kunnen bijdragen aan het terugdringen van huiselijk geweld.

Er wordt ondertussen gewerkt aan een tweede fase. Daarin moet worden voortgebouwd op de ervaringen en inzichten uit het afgelopen jaar, met als uiteindelijk doel de veiligheid binnen de gemeenschap verder te versterken.

De initiatiefnemers benadrukken daarbij dat verandering niet uitsluitend afhankelijk is van hulpinstanties. Ook betrokkenheid, moed en ondersteuning vanuit de gemeenschap zelf worden gezien als belangrijke elementen bij het doorbreken van huiselijk geweld.