Braziliaanse goudzoeker met twee vuurwapens in bagage onderschept op weg naar Paramaribo

Een rit vanuit Brownsweg naar Paramaribo is voor de 52-jarige Braziliaan J.C.B. geëindigd in een aanhouding bij controlepost Klaaskreek. In zijn bagage werden gistermiddag twee vuurwapens ontdekt: een jachtgeweer en een vuistvuurwapen. Dat meldt de politie in Suriname.

De man verklaarde een wapen in het binnenland te hebben gekocht om zichzelf te beschermen, omdat hij zich bezighoudt met goudwinningsactiviteiten. Uit het bericht blijkt niet op welk van de twee aangetroffen wapens die verklaring betrekking heeft.

Aan de onderschepping ging informatie vooraf dat de Braziliaan gewapend zou zijn. Het Regio Bijstandsteam Midden (RBTM) kwam daarop in actie en hield het passagiersvoertuig waarin hij meereisde ter hoogte van de controlepost in het district Brokopondo staande.

Bij de controle van zijn bagage troffen de agenten een jachtgeweer van het merk Baikal en een vuistvuurwapen van het merk Browning aan. Vervolgens werd J.C.B. aangehouden.

De verdachte is in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. Het verdere onderzoek is in handen van de politie van Brownsweg.