Vijf gewonden bij zware aanrijding op Avobakaweg

Op de Avobakaweg, ter hoogte van mast 36, heeft zich zondagmiddag een zware aanrijding voorgedaan tussen een Toyota Mark X en een Toyota RAV4. Beide wagens raakten van de weg, waarbij de RAV4 over de kop sloeg.

Vijf personen raakten gewond en werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Nog geen twee uur vóór dit ongeval vond ter hoogte van mast 47 een zwaar eenzijdig ongeval plaats. Volgens de betrokken bestuurder van een personenauto moest hij uitwijken voor een roekeloze inhaler. Daarbij verloor hij de controle over het stuur, waarna het voertuig in de bosschage langs de weg eindigde.

Drie personen raakten bij dat ongeval gewond. Ook zij werden per ontboden ambulance afgevoerd naar de SEH van het AZP. De politie heeft ook dit geval in onderzoek.