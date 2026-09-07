Politie: 22-jarige bromfietser verleende geen voorrang bij fatale aanrijding

De bromfietser die in de nacht van zaterdag op zondag 6 september om het leven kwam bij een aanrijding met een personenauto op de kruising van de Watermolenstraat en de Lim A Postraat in Suriname, is de 22-jarige Preghter Guberdt. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Volgens het voorlopige onderzoek van de Surinaamse politie reed de bromfietser over de Lim A Postraat, vanuit de richting van de Waterkant naar de Heerenstraat. Op de kruising verleende hij geen voorrang aan een personenauto die over de Watermolenstraat naderde.

Die auto werd bestuurd door de 48-jarige B.S., die vanuit de Keizerstraat in de richting van de Henck Arronstraat reed. De automobilist was de kruising al zo dicht genaderd dat hij een botsing niet meer kon voorkomen. Zijn voertuig botste tegen de bromfiets.

De politie van bureau Centrum kwam ter plaatse voor onderzoek. Guberdt vertoonde bij aankomst van de agenten geen tekenen van leven. Ook het ambulancepersoneel constateerde geen tekenen van leven. Een ingeschakelde arts stelde vervolgens officieel zijn dood vast.

Het lichaam is voor obductie in beslag genomen en door een uitvaartbedrijf naar een mortuarium vervoerd. Het onderzoek naar de aanrijding wordt voortgezet.