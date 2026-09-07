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Niet-verzekerde woning met volledige inboedel afgebrand in Lelydorp

KAM Thuiszorg

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Een woning aan de Sastrodisomoweg in Lelydorp is zondagmiddag volledig door brand verwoest. Ook de complete inboedel ging daarbij verloren.

De melding van de woningbrand aan de Sastrodisomoweg 9A kwam omstreeks 14.18 uur binnen bij Bureau Lelydorp. Het ging om een stenen woning met een afmeting van ongeveer zes bij negen meter.

Het vuur richtte grote schade aan en liet zowel het pand als de aanwezige huisraad volledig in de as achter. De woning was niet tegen brandschade verzekerd.

Bij de brand hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Over de oorzaak van de brand zijn vooralsnog geen bijzonderheden bekend.

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