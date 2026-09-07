Moeder doodgestoken Varendo eist onderzoek: zoon gedurende langere tijd op school gepest

De moeder van de onlangs in Moengo doodgestoken tiener Varendo Pinas (16) heeft de minister van Onderwijs in Suriname gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar het handelen van de leiding en leerkrachten van de school waarop hij zat. Zij stelt dat haar zoon langere tijd werd gepest, terwijl herhaalde meldingen niet tot afdoende maatregelen zouden hebben geleid.

Het meest ingrijpende verwijt is dat een leerkracht volgens haar zou hebben gedreigd iemand te betalen om Varendo te vermoorden. Dat schrijft moeder Vanessa Pinas in een spoedbrief van 3 september 2026 aan de bewindsman.

Varendo raakte op zaterdag 29 augustus tijdens een confrontatie dodelijk gewond door een steek in zijn borst. In verband met het incident is de 15-jarige Rodencio D., de zoon van een leerkracht, volgens het schrijven als verdachte in beeld.

De moeder stelt dat haar zoon gedurende langere tijd op school werd gepest, onder anderen door Rodencio. Vanwege de aanhoudende klachten meldde zij zich op 26 juni bij de school. Daarbij wilde zij ook een incident bespreken waarbij de leerkracht haar zoon met een paraplu zou hebben geslagen.

In plaats van dat haar zorgen serieus werden onderzocht, zouden zij en haar zoon volgens de moeder beledigend, denigrerend en onprofessioneel zijn behandeld door de schoolleiding. Een andere leerkracht zou Varendo daarbij hebben bedreigd met de mededeling dat zij iemand zou betalen om hem te vermoorden. Omdat een oplossing uitbleef, deed de moeder vervolgens aangifte bij de politie van Moengo.

Toen de pesterijen volgens haar voortduurden, stapte zij op 29 juni naar de onderwijsinspectie en bracht zij de kwestie onder de aandacht van een inspecteur. Ook deze melding zou niet tot effectieve maatregelen ter bescherming van Varendo hebben geleid. Daarop wendde de moeder zich opnieuw tot de Surinaamse politie.

Daarnaast plaatst zij vraagtekens bij een eerdere beslissing over de schoolloopbaan van haar zoon. Het schoolhoofd zou Varendo in het voorgaande schooljaar hebben afgeschreven en naar het LBO hebben verwezen. Bij het LBO kreeg de moeder echter te horen dat hij vanwege zijn leeftijd niet kon worden ingeschreven, waarna hij terugkeerde naar zijn oude school.

De moeder beroept zich onder meer op de grondwettelijke verantwoordelijkheid van de Staat voor het openbaar onderwijs en op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Zij vraagt om onderzoek naar de pestmeldingen, de vermeende mishandeling met de paraplu, de behandeling van haar klachten, het handelen van de schoolleiding en onderwijsinspectie en de vraag of voldoende maatregelen zijn genomen om haar zoon een veilige schoolomgeving te bieden.

Ook verzoekt zij om alle relevante klachtenregistraties, correspondentie, leerlingendossiers, incidentmeldingen, verklaringen en inspectieverslagen veilig te stellen vanwege het lopende strafrechtelijke onderzoek. Als blijkt dat medewerkers hun verplichtingen hebben geschonden, wil zij dat bestuurlijke of disciplinaire maatregelen volgen. Een reactie van de schoolleiding, de genoemde leerkrachten en de onderwijsinspectie is niet in het schrijven opgenomen.