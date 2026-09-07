Miranda: “95 procent van de parlementariërs zijn gold diggers, noemt ze ook duivels”

Socialemediababbelaar Bennie Miranda heeft weer flink uitgehaald richting de leden van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA). Volgens de NDP-propagandist zijn 95 procent van de parlementariërs gold diggers, gierige mensen en duivels. Hij verwijt hen dat zij, ondanks de financiële problemen waarmee verpleegkundigen, leerkrachten, ambtenaren, militairen en seniorenburgers kampen, geen afstand doen van een extra loonsverhoging van 15 procent bovenop hun al relatief hoge salarissen.

Ondanks het feit dat de hoge salarissen voor DNA-leden tijdens de vorige regeerperiode zijn ingediend en goedgekeurd, neemt Miranda het de huidige coalitiepartijen NDP, NPS, ABOP, PL, A20 en BEP kwalijk dat zij er nog steeds niet in zijn geslaagd om deze verhoging terug te draaien. Hij verdedigt de NDP wel door te stellen dat de paarse partij alleen niet over de nodige tweederdemeerderheid beschikt.

“Nu hebben we een aantal DNA-leden en deng DNA-leden na libi libi didibri (duivels). Deng DNA-leden na libi libi Satan. De goede niet nagesproken. Ze denken alleen aan zichzelf. Ze denken niet aan het volk. Maar na vier jaren gaan een aantal van deze gierige en hebzuchtige DNA-leden weer naar het volk om een stem te zoeken”, stelde hij.

Miranda doet een beroep op alle 51 DNA-leden om in ’s lands belang samen te komen en samen te werken aan het terugdraaien van de hoge salarissen en privileges van alle drie de machten. Een optie is dan om 75 procent van het salaris te behouden, maar de rest en de kosten voor privileges af te staan voor een loonsverhoging voor de rest van de landsdienaren.

“In DNA hebben we alleen 34 nodig om dit alles te veranderen. Maar die DNA-leden willen niet meewerken. Ze horen juist 15% verhoging en ze willen meer erbij hebben. Dus deng didibri Satan fu a kondre fu unu na deng DNA-leden”, aldus Miranda.